Bahiste kaybetti, "gasbedildim" şikayetiyle polise başvurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahiste kaybetti, 'gasbedildim' şikayetiyle polise başvurdu - Son Dakika

Bahiste kaybetti, "gasbedildim" şikayetiyle polise başvurdu

6 saat önce

İddia sahibi taksicinin güvenlik kamerası görüntüleri Sultangazi'de gasp edildiğini iddia ederek polise başvuran taksicinin, bahiste kaybettiği yevmiyesini çevresine söylemekten çekindiği için yalan söylediği ortaya çıktı.

İddia sahibi taksicinin güvenlik kamerası görüntüleri

Sultangazi'de gasp edildiğini iddia ederek polise başvuran taksicinin, bahiste kaybettiği yevmiyesini çevresine söylemekten çekindiği için yalan söylediği ortaya çıktı.

Bahiste kaybetti, gasbedildim şikayetiyle polise başvurdu

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:35 Kaynak: AA
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