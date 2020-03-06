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Bahiste kaybetti, "gasbedildim" şikayetiyle polise başvurdu
6 saat önce
İddia sahibi taksicinin güvenlik kamerası görüntüleri Sultangazi'de gasp edildiğini iddia ederek polise başvuran taksicinin, bahiste kaybettiği yevmiyesini çevresine söylemekten çekindiği için yalan söylediği ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:35 Kaynak: AA
İddia sahibi taksicinin güvenlik kamerası görüntüleri
Sultangazi'de gasp edildiğini iddia ederek polise başvuran taksicinin, bahiste kaybettiği yevmiyesini çevresine söylemekten çekindiği için yalan söylediği ortaya çıktı.
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