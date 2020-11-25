'Bahisten para kazanacaksın' vaadiyle 95 bin 741 lira dolandırıldı - Son Dakika

'Bahisten para kazanacaksın' vaadiyle 95 bin 741 lira dolandırıldı
25.11.2020 16:17
Samsun'da bir kişi sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği dolandırıcının tuzağına düşerek 'bahis oyununda para kazanacağı' vaadiyle 95 bin 741 lira dolandırıldı.
Samsun'da bir kişi sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği dolandırıcının tuzağına düşerek 'bahis oyununda para kazanacağı' vaadiyle 95 bin 741 lira dolandırıldı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki E.D. sosyal medya üzerinden tanımadığı bir kişi tarafından 'garantili bahis' diye adlandırılan bahis oyunundan 193 bin lira ve 82 bin lira para kazanacağı vaadiyle verilen hesaplara toplam 95 bin 741 lira para yatırarak dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan E.D. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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