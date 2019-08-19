Son Dakika Haberleri: Bahreyn ABD'nin Basra Körfezi koalisyonuna katılacak
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Bahreyn ABD'nin Basra Körfezi koalisyonuna katılacak

1 saat önce

Bahreyn, ABD'nin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini temin etmek için başlattığı girişime katılacağını duyurdu.

Bahreyn ABD'nin Basra Körfezi koalisyonuna katılacak, System.String[]
Bahreyn, ABD'nin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini temin etmek için başlattığı girişime katılacağını duyurdu.
Bahreyn hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Kral Hamed bin İsa Al Halife'nin dün ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Korgeneral Kenneth McKenzie'yle gerçekleştirdiği görüşmede, Bahreyn'in uluslararası deniz güvenliği ile enerji ve ticareti sağlayan uluslararası boğazların güvenliğinin sağlanması için başlatılan girişime katılacağını teyit ettiği belirtildi.
ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı ve Babu'l Mendeb'de "seyrüsefer güvenliğini sağlamak için" uluslararası koalisyon kurma girişimine İngiltere haricinde Avrupa ülkeleri olumsuz yanıt vermişti.

Son olarak İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Tel Aviv yönetiminin, ABD'nin Körfez'de kurmaya çalıştığı uluslararası koalisyonun bir parçası olduğunu söylemişti.
Amerika Birleşik Devletleri, Basra Körfezi, Bahreyn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:44 Kaynak: AA
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