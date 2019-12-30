Bahreyn, ABD'nin Ketaib Hizbullah'a yönelik saldırısına destek verdi - Son Dakika
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Bahreyn, ABD'nin Ketaib Hizbullah'a yönelik saldırısına destek verdi

6 saat önce

Bahreyn, ABD'nin Irak ve Suriye'de İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gücü Ketaib Hizbullah örgütü üslerine yönelik hava saldırılarını desteklediğini açıkladı.

Bahreyn, ABD'nin Ketaib Hizbullah'a yönelik saldırısına destek verdi, System.String[]

Bahreyn, ABD'nin Irak ve Suriye'de İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gücü Ketaib Hizbullah örgütü üslerine yönelik hava saldırılarını desteklediğini açıkladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Ketaib Hizbullah'a yönelik Irak ve Suriye'de gerçekleştirilen hava saldırılarının desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada hava saldırsının örgütün terörist faaliyetlerine bir yanıt olduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı, dün Irak ve Suriye'de Ketaib Hizbullah örgütüne ait 5 hedefi vurduğunu duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:32 Kaynak: AA
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