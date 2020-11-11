Bahreyn Başbakanı vefatı dolayısıyla bir haftalık yas ilan edildi - Son Dakika

Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el-Halife'nin hayatını kaybetmesinin ardından Bahreyn'de bir haftalık yas ilan edildi.

Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el-Halife'nin, ABD'deki "Mayo Clinic" Hastanesinde hayatını kaybettiği duyuruldu. El-Halife'nin hayatını kaybetmesinin ardından, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife; yarından itibaren 7 gün süreyle yas ilan edilmesi, bayrakların indirilmesi ve resmi dairelerde 3 günlük çalışmaların askıya alınması talimatı verdi. Başbakan el-Halife'nin naaşının Bahreyn'e getirilmesinin ardından cenaze merasiminin sadece akrabalarının katılımıyla sınırlı olacağı ifade edildi. - TUNUS