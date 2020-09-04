Bahreyn, Birleşik Arap Emirliklerine hava sahasını açtı - Son Dakika

Bahreyn, Birleşik Arap Emirliklerine karşılıklı olarak gerçekleştirilecek uçuşlara hava sahasını açtı.

Suudi Arabistan'ın hava sahasını Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) uçuşlara açmasının ardından benzer bir karar da Bahreyn'den geldi. Bahreyn, BAE uçuşlarına hava sahasını açma kararı aldı. Bahreyn'in bu kararı Suudi Arabistan'ın ardından aldığı kaydedilen açıklamada, İran ya da Katar'a değinilmedi.

Geçtiğimiz ay, İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, Bahreyn ve Umman'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından İsrail ile ilişkileri normalleştirecek ülkeler olduğu iddiasında bulunmuştu. - MANAMA