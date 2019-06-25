Bahreyn Çalıştayı Lübnan'da protesto edildi - BEYRUT
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ABD'nin Filistin'e dayattığı "Yüzyılın Anlaşması" ve Bahreyn Çalıştayı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protesto edildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:37 Kaynak: AA
ABD'nin Filistin
'e dayattığı "Yüzyılın Anlaşması" ve Bahreyn
Çalıştayı, Lübnan
'ın başkenti Beyrut
'ta protesto edildi. Hamas
'ın çağrısı üzerine binlerce kişi, "Yüzyılın Anlaşması" ile Bahreyn'in başkenti Manama
'da düzenlenen "Refah için Barış" adlı çalıştayı protesto etmek amacıyla Beyrut'taki Birleşmiş Milletler
(BM) Batı Asya
Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) binasının önünde toplandı.
"Yüzyılın Anlaşmasına hayır. Bahreyn Çalıştayı geçersizdir" sloganıyla toplanan göstericiler, Lübnan ve Filistin bayrakları ile çeşitli sloganların yazıldığı pankartlar taşıdı.
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