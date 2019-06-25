Son Dakika Haberleri: Bahreyn Çalıştayı Lübnan'da protesto edildi - BEYRUT
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Bahreyn Çalıştayı Lübnan'da protesto edildi - BEYRUT

33 dakika önce

ABD'nin Filistin'e dayattığı "Yüzyılın Anlaşması" ve Bahreyn Çalıştayı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protesto edildi.

Bahreyn Çalıştayı Lübnan'da protesto edildi - BEYRUT, System.String[]
ABD'nin Filistin'e dayattığı "Yüzyılın Anlaşması" ve Bahreyn Çalıştayı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protesto edildi.
Hamas'ın çağrısı üzerine binlerce kişi, "Yüzyılın Anlaşması" ile Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" adlı çalıştayı protesto etmek amacıyla Beyrut'taki Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) binasının önünde toplandı.
"Yüzyılın Anlaşmasına hayır. Bahreyn Çalıştayı geçersizdir" sloganıyla toplanan göstericiler, Lübnan ve Filistin bayrakları ile çeşitli sloganların yazıldığı pankartlar taşıdı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:37 Kaynak: AA
Lübnan, Beyrut, Bahreyn, Güncel
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