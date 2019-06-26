Bahreyn Çalıştayı protesto edildi
25 dakika önce
Gazze'de toplanan bir grup, "Filistin meselesinin tasfiyesini hedefleyen Yüzyılın Anlaşması planının uygulanması yolundaki ilk adım" olarak görülen Bahreyn Çalıştayı'nı protesto etti.
Gazze
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:10 Kaynak: AA
'de toplanan bir grup, "Filistin
meselesinin tasfiyesini hedefleyen Yüzyılın Anlaşması planının uygulanması yolundaki ilk adım" olarak görülen Bahreyn
Çalıştayı'nı protesto etti. Gösteriye, Hamas
Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
ve Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar katıldı.
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