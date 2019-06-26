Son Dakika Haberleri: Bahreyn Çalıştayı protesto edildi
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Bahreyn Çalıştayı protesto edildi

25 dakika önce

Gazze'de toplanan bir grup, "Filistin meselesinin tasfiyesini hedefleyen Yüzyılın Anlaşması planının uygulanması yolundaki ilk adım" olarak görülen Bahreyn Çalıştayı'nı protesto etti.

Gazze'de toplanan bir grup, "Filistin meselesinin tasfiyesini hedefleyen Yüzyılın Anlaşması planının uygulanması yolundaki ilk adım" olarak görülen Bahreyn Çalıştayı'nı protesto etti. Gösteriye, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar katıldı.
Bahreyn Çalıştayı protesto edildi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:10 Kaynak: AA
Filistin, Gazze, Bahreyn, Güncel
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