"Bahreyn Çalıştayı" protesto edildi
57 dakika önce
Başkent Tunus'taki Bahreyn Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, "Bahreyn Çalıştayı" ve ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planını protesto etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:42 Kaynak: AA
Başkent Tunus
'taki Bahreyn
Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, "Bahreyn Çalıştayı" ve ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planını protesto etti. Göstericiler, ellerinde Tunus ve Filistin
bayrakları taşıdı.
Papaz herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı! Sosyal medya sallandı
Ekrem İmamoğlu, Cübbeli Ahmet'in "İmamoğlu'na oy vermek haramdır" sözlerine yanıt verdi
Başörtülü kadına metroda çirkin saldırı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı
ABD'yle İran arasındaki gerginlikte endişeler artıyor