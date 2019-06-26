Son Dakika Haberleri: "Bahreyn Çalıştayı" protesto edildi
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"Bahreyn Çalıştayı" protesto edildi

57 dakika önce

Başkent Tunus'taki Bahreyn Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, "Bahreyn Çalıştayı" ve ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planını protesto etti.

Başkent Tunus'taki Bahreyn Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, "Bahreyn Çalıştayı" ve ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planını protesto etti. Göstericiler, ellerinde Tunus ve Filistin bayrakları taşıdı.
Bahreyn Çalıştayı protesto edildi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:42 Kaynak: AA
Tunus, Bahreyn, Güncel
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