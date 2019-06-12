Son Dakika Haberleri: Bahreyn çalıştayında BM'yi McGoldrick temsil edecek
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Bahreyn çalıştayında BM'yi McGoldrick temsil edecek

21 dakika önce

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Bahreyn ile düzenleyeceği ortak ekonomi çalıştayında Birleşmiş Milletleri (BM), BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick temsil edecek.

Bahreyn çalıştayında BM'yi McGoldrick temsil edecek, System.String[]
BİRLEŞMİŞ ABD'nin Bahreyn ile düzenleyeceği ortak ekonomi çalıştayında Birleşmiş Milletleri (BM), BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick temsil edecek.
BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, uzun süredir kendilerine Bahreyn'deki ekonomik çalıştayda kimin temsil edeceğine dair sorular geldiğini vurguladı.
Haq, 25-26 Haziran'da Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayı "Refah için Barış"ta kendilerini OCHA Filistin Koordinatörü McGoldrick'in temsil edeceğini bildirdi.
Haq, geçen ay yaptığı açıklamada, BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov'un çalıştaya davet almadığını ve BM'ye şimdiye kadar davet gelmediğini belirterek, "Bizden kimsenin katılımı planlanmıyor." ifadesini kullanmıştı.
"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon
ABD ile Bahreyn tarafından düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin, İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.
Bahreyn, ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" çalıştayına ev sahipliği yapacak.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, çalıştayın, hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğu, Filistin halkı ve bölgenin refahına fırsat tanıyacağı kaydedilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:52 Kaynak: AA
Ekonomi, Filistin, Bahreyn, Birleşmiş Milletler, Güncel
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