Bahreyn'de milletvekili seçimleri için aday başvuruları başladı - Son Dakika
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Bahreyn'de milletvekili seçimleri için aday başvuruları başladı

05.10.2022 21:14
Bahreyn'de milletvekili seçimleri için aday başvuruları başladı

Bahreyn'de 12 Kasım'da yapılması planlanan milletvekili seçimleri için aday başvurularının başladığı belirtildi.

Bahreyn'de 12 Kasım'da yapılması planlanan milletvekili seçimleri için aday başvurularının başladığı belirtildi.

Bahreyn'deki resmi seçim sitesinde yer alan bilgiye göre, başkent Manama, El-Muharrak, Güney ve Kuzey valiliklerinin denetiminde başlayan aday başvuruları 9 Ekim'e kadar devam edecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından 3 gün süreyle adaylara ilişkin itiraz talepleri alınacak ve 15 Ekim'de itirazlar konusunda son karar verilecek. Bunun ardından adayların yetkili mahkemeye itirazları için ise son gün olarak 18 Ekim belirlendi.

Ülkede 26 Ekim'de nihai aday listelerinin açıklanması bekleniyor.

Bahreyn resmi haber ajansının (BNA) haberine göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, ülkesinde 12 Kasım'da parlamento seçimlerinin yapılmasına karar vermişti.

Seçimlerin ülkenin büyükelçilik ve misyon temsilciliklerinde ise 8 Kasım'da yapılacağı ifade edilmişti.

Gerekmesi halinde seçimlerin dış temsilciliklerde 15 Kasım'da, yurt içinde 19 Kasım'da tekrar edileceği belirtilmişti.

Bahreyn parlamentosuna 40 milletvekilli seçilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahreyn'de milletvekili seçimleri için aday başvuruları başladı - Son Dakika

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