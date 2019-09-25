Bahreyn'de 4 terör sanığına hapis cezası

Bahreyn'de "terör örgütü kurma" suçlamasıyla yargılanan 4 sanık hakkında 3 ile 7 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, terör suçlarını incelemekle sorumlu Savcı Ahmed el-Hamadi, 4. Yüksek Ceza Mahkemesi'nde 4 sanığın "terör örgütü kurmak" suçlamasıyla yargılandığını belirtti.

Hamadi, mahkemenin sanıklardan 2'sinin 7'şer, diğerlerinin de 4'er yıl hapsine karar verdiğini aktardı.

Sanıklara, "terör örgütü kurma, terör eylemlerine katılma, patlayıcı madde üretimi için malzeme alımı ve bu malzemeleri bulundurma" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

Karara itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.