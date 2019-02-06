Bahreyn'de 7 Kişiye Müebbet Hapis Cezası
26 dakika önce
Bahreyn'de terör örgütü kurma suçlamasıyla 7 kişiye müebbet hapis cezası verildi.
Bahreyn
'de terör örgütü kurma suçlamasıyla 7 kişiye müebbet hapis cezası verildi.
Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Yüksek Ceza Mahkemesi terör örgütü kurma suçlamasıyla yargılanan 11 kişiden 7'sine müebbet, 2'sine 10'ar yıl, bir kişiye ise 3 yıl hapis cezası verdi.
Bir kadın sanığın 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada, sanıkların tamamı vatandaşlıktan çıkarıldı.
Karara itiraz yolunun açık olduğu ifade edildi. Söz
konusu kişilerin hangi örgütle bağlantılı olduklarına dair bilgi verilmedi.
Bahreyn'de 2016'da kapatılan Şii Vifak Hareketi mensupları casusluk ve teröre ilişkin suçlamalarla yargılanıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:53 Kaynak: AA
Erdoğan İmzayı Attı, Bakan Gül Duyurdu: Mübaşir Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Alındı
Diyanet'in 9 Bin 500 Personel Alım Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı
Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı
Son Dakika! Bingöl'de Şiddetli Deprem