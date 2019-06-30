Son Dakika Haberleri: Bahreyn'de 92 sanığın vatandaşlıktan çıkarılması kararı bozuldu
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Bahreyn'de 92 sanığın vatandaşlıktan çıkarılması kararı bozuldu

32 dakika önce

Bahreyn'de temyiz mahkemesi, kamuoyunda "Bahreyn Hizbullahı" olarak bilinen davada 92 sanık hakkındaki vatandaşlıktan çıkarma kararını bozdu.

Bahreyn'de 92 sanığın vatandaşlıktan çıkarılması kararı bozuldu, System.String[]
Bahreyn'de temyiz mahkemesi, kamuoyunda "Bahreyn Hizbullahı" olarak bilinen davada 92 sanık hakkındaki vatandaşlıktan çıkarma kararını bozdu.
Bahreyn El-Eyyam gazetesinin haberine göre, temyiz mahkemesi, terör suçlamasıyla yargılanan ve nisan ayında vatandaşlıktan çıkarılmalarına hükmedilen 138 sanıktan 92'si hakkındaki kararı bozdu.
Bahreyn resmi ajansı BNA'nın nisan ayında yayımladığı habere göre, 169 sanığın terör suçlamasıyla yargılandığı davada 138 kişi vatandaşlıktan çıkarılarak farklı sürelerde hapis cezasına çarptırılmıştı.

"Terör grubu kurmak, üye olmak, bombalamak ve cinayete teşebbüs etmek" gibi suçlamaların yöneltildiği sanıklardan 69'una müebbet, 39'una onar yıl, 23'üne yedişer yıl, birine 5 yıl ve 7'sine de üçer yıl hapis cezası verilmişti. Davada 30 sanık ise beraat etmişti.
"Bahreyn Hizbullahı" davası
BNA'nın haberinde, Bahreyn Başsavcılığının, ülkede İran Devrim Muhafızlarının desteğiyle "Bahreyn Hizbullahı" isminde bir "terör ağı" kurulduğu yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma açtığı, bu kapsamda söz konusu terör ağının bazı üyelerinin yakalandığı, bazıları hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi.

Haberde, şüphelilerin ne zaman yakalandıklarına ilişkin bilgiye yer verilmedi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:43 Kaynak: AA
Bahreyn, Güncel
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