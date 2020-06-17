Covid-19 salgınına yönelik dünya genelinde birçok önlem alınırken bir bucuk milyon nüfuslu Bahreyn'de bir okul, öğrencilerinin mezuniyet törenini havai fişek eşliğinde ülkenin Formula 1 pistinde gerçekleştirdi.
Covid-19 salgınına yönelik dünya genelinde birçok önlem alınırken bir bucuk milyon nüfuslu Bahreyn'de bir okul, öğrencilerinin mezuniyet törenini havai fişek eşliğinde ülkenin Formula 1 pistinde gerçekleştirdi. View on euronews
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17.06.2020 09:52:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahreyn'de Formula 1 pistinde mezuniyet töreni - Son Dakika