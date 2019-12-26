Bahreyn'de güneş tutulması - Son Dakika

Bahreyn'de güneş tutulması
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Güneş tutulmasından detaylar Tutulmayı izleyenlerden detaylar Bahreyn'in başkenti Manama'da yılın son güneş tutulması gözlemlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:42 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Güneş tutulmasından detaylar
Tutulmayı izleyenlerden detaylar Bahreyn'in başkenti Manama'da yılın son güneş tutulması gözlemlendi. Bahreynliler, Güneş'in etrafında "ateş çemberi" oluşturan "halkalı tutulma"yı özel gözlükler ve teleskoplarla izledi.
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