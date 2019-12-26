Bahreyn'de güneş tutulması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahreyn'de güneş tutulması - Son Dakika

Bahreyn'de güneş tutulması

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Güneş tutulmasından detaylar Tutulmayı izleyenlerden detaylar Bahreyn'in başkenti Manama'da yılın son güneş tutulması gözlemlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güneş tutulmasından detaylar

Tutulmayı izleyenlerden detaylar Bahreyn'in başkenti Manama'da yılın son güneş tutulması gözlemlendi. Bahreynliler, Güneş'in etrafında "ateş çemberi" oluşturan "halkalı tutulma"yı özel gözlükler ve teleskoplarla izledi.

Bahreyn'de güneş tutulması

Bahreyn, Manama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu
Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz

Son Dakika Haberleri
17:26 Hatay genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Son Dakika
17:26 Kırşehir'de bir mahalleye şarbon karantinası-2 - Son Dakika
17:26 Edirne tmo depoları, kapalı pazaryeri olacak - Son Dakika
17:26 Yılın son güneş tutulması gerçekleşti - Son Dakika
17:25 Kırklareli'de sahte içki operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
16:26 Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Son Dakika
15:41 Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 17:27:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahreyn'de güneş tutulması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]