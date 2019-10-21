Son Dakika Haberleri: Bahreyn'de iki günlük uluslararası güvenlik toplantısı başladı
Son Dakika Güncel Bahreyn'de iki günlük uluslararası güvenlik toplantısı başladı

Bahreyn'de iki günlük uluslararası güvenlik toplantısı başladı

50 dakika önce

ABD öncülüğünde Bahreyn'de düzenlenen uluslararası güvenlik toplantısı başladı.

Bahreyn'de iki günlük uluslararası güvenlik toplantısı başladı, System.String[]

ABD öncülüğünde Bahreyn'de düzenlenen uluslararası güvenlik toplantısı başladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "bölgedeki deniz ve hava trafiği güvenliği ile İran tehdidini caydırma yollarının" ele alınacağı uluslararası güvenlik toplantısına başkent Manama'nın ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Açıklamada, iki gün sürecek toplantının Polonya'nın başkenti Varşova'da şubat ayında yapılan ve İsrail ile birçok Arap ülkesini aynı masada buluşturan " Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansın devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.

60 ülke katılıyor

ABD öncülüğünde organize edilen toplantıya 60 ülkeden katılım sağlandığı bilgisi verilirken katılımcı ülkelerin listesi paylaşılmadı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, Bahreyn'in başkenti Manama'da bugün ve yarın düzenlenecek deniz güvenliği konferansına İsrail'den resmi bir heyetin iştirak edeceği aktarılmıştı.


Haberde, ABD'nin öncülük ettiği toplantıya İsrail'in yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Umman'ın da katılacağı belirtilmişti.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmamasına rağmen Körfez ülkeleri ile İsrail'in son yıllarda yakınlaşması dikkati çekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, Manama, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:32 Kaynak: AA
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