Bahreyn'de ilk Korona ölümü - Son Dakika

Bahreyn'de ilk Korona ölümü
6 saat önce
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkedeki ilk Korona kaynaklı ölümün gerçekleştiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:58 Kaynak: İHA
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkedeki ilk Korona kaynaklı ölümün gerçekleştiğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, hayatını kaybeden kişinin 65 yaşında Bahreyn vatandaşı olduğu bildirildi. Bakanlık yaptığı açıklamada, ölen kadının ekip tarafından 24 saat tedavi ve bakım aldığını, izolasyon ve tedavi merkezlerindeki tüm vakaların yanı sıra ölen kişiye de gerekli analizlerin yapıldığı aktarıldı.
Bakanlık, Bahreyn'deki toplam Korona sayısının 77 olduğunu açıkladı. - AMMAN
Son Dakika Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı