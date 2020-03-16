Bahreyn'de ilk korona ölümü - Son Dakika
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Bahreyn'de ilk korona ölümü

6 saat önce

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkedeki ilk Korona kaynaklı ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

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Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkedeki ilk Korona kaynaklı ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, hayatını kaybeden kişinin 65 yaşında Bahreyn vatandaşı olduğu bildirildi. Bakanlık yaptığı açıklamada, ölen kadının ekip tarafından 24 saat tedavi ve bakım aldığını, izolasyon ve tedavi merkezlerindeki tüm vakaların yanı sıra ölen kişiye de gerekli analizlerin yapıldığı aktarıldı. Bakanlık, Bahreyn'deki toplam korona sayısının 77 olduğunu açıkladı.

(İHA)

Bahreyn, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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