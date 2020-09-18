- Bahreyn'de İsrail ile imzalanan normalleşme anlaşması protestoları devam ediyor - Son Dakika

- Bahreyn'de İsrail ile imzalanan normalleşme anlaşması protestoları devam ediyor

MANAMA - Bahreyn'de halk İsrail ile imzalanan normalleşme anlaşmasını protesto etmek amacı ile bu gecede sokaklara döküldü.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn geçtiğimiz günlerde İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını Beyaz Saray'da imzalamıştı. İsrail ile yapılan anlaşma sonrası Bahreyn halkı günlerdir protestolarına devam ederken, yüzlerce kişi ellerinde Filistin ve Bahreyn bayrakları ile Al-Nuwedrat kentinde sokaklara döküldü. Göstericiler, İsrail ile yapılan anlaşmayı reddettiklerini vurgularken, anlaşma nedeni ile öfkeli olduklarını aktardı. Protestocular, yapılan anlaşmayı "vatana ihanet" olarak nitelendirdiler. Eylemciler, ayrıca "Kudüs satılık değil" ve "Anlaşma, Bahreyn halkına temsil etmez" sloganları attı. Gösteriler sırasında eylemciler İsrail bayrağı ve Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife'nin fotoğrafını yaktılar.