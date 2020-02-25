Bahreyn'de korona virüsü vaka sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika
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Bahreyn'de korona virüsü vaka sayısı 17'ye yükseldi

6 saat önce

Bahreyn'de 9 yeni korona virüsü vakasının görülmesiyle vaka sayısının 17'ye yükseldiği belirtildi.

Bahreyn'de korona virüsü vaka sayısı 17'ye yükseldi, System.String[]

Bahreyn'de 9 yeni korona virüsü vakasının görülmesiyle vaka sayısının 17'ye yükseldiği belirtildi.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü Bahreyn'de de yayılıyor. Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 yeni korona vakasının tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 17'ye yükseldiği kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, salgından etkilenen ülkelerden gelen her yolcunun kontrol edildiği ve virüsün yayılmasının önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi. Virüs semptomları gösterenlerin ve test sonuçları pozitif çıkanların tedavi merkezlerine transfer edildiği belirtildi.

Ülkedeki korona hastaları arasında Suudi Arabistanlı 4 kadın da bulunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Bahreyn, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
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