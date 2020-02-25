Bahreyn'de korona virüsü vaka sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahreyn'de korona virüsü vaka sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika

Bahreyn'de korona virüsü vaka sayısı 23'e yükseldi

6 saat önce

Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede vaka sayısının 23'e yükseldiği bildirilirken okulların 2 hafta tatil edildiği belirtildi.

Bahreyn'de korona virüsü vaka sayısı 23'e yükseldi, System.String[]

Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede vaka sayısının 23'e yükseldiği bildirilirken okulların 2 hafta tatil edildiği belirtildi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü. Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan dönen 6 kişide korona virüsüne rastlandığı belirtilerek ülkedeki toplam vaka sayısının 23'e yükseldiği duyuruldu. Virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla tüm okullarda eğitim-öğretime 2 hafta süreyle ara verildiği bildirildi. - MANAMA

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Bahreyn, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:26 Kaynak: İHA
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