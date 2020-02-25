Son Dakika › Güncel › Bahreyn'de korona virüsü vaka sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika
Bahreyn'de korona virüsü vaka sayısı 23'e yükseldi
6 saat önce
Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede vaka sayısının 23'e yükseldiği bildirilirken okulların 2 hafta tatil edildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:40 Kaynak: İHA
Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede vaka sayısının 23'e yükseldiği bildirilirken okulların 2 hafta tatil edildiği belirtildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü. Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan dönen 6 kişide korona virüsüne rastlandığı belirtilerek ülkedeki toplam vaka sayısının 23'e yükseldiği duyuruldu. Virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla tüm okullarda eğitim-öğretime 2 hafta süreyle ara verildiği bildirildi.
(İHA)
Son Dakika ABD, koronavirüsün tedavisi için ilk ilaç denemelerine başlıyor Cezayir'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın ardından Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de koronavirüse yakalandı Sağlık Bakanı Koca: İran'dan getirilen Türklerde şu ana kadar koronavirüs tespit edilmedi