Bahreyn'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahreyn'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye çıktı - Son Dakika

Bahreyn'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye çıktı

6 saat önce

Bahreyn'de 6 yeni korona virüsü vakası onaylanırken, toplam vaka sayısı 47'ye yükseldi.

Bahreyn'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye çıktı, System.String[]

Bahreyn'de 6 yeni korona virüsü vakası onaylanırken, toplam vaka sayısı 47'ye yükseldi.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 6 yeni korona virüsü vakası tespit edildiği duyuruldu. Virüs tespit edilen 6 kişiden 5'inin Bahreynli 1'inin ise Suudi olduğu ifade edilirken. Açıklamada ayrıca, hastaların İran'dan tahliye edilen yolcular olduğu belirtildi.

Öte yandan yapılan açıklamada, tahliye edilen yolcuların tetkik edilmesi için gereken önlemlerin alındığı belirtilirken, virüs tespit edilen yolcuların tedavi edilmek üzere karantinaya alındığı bildirildi.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Bahreyn, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:05 Kaynak: İHA
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