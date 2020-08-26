Bahreyn'de Kovid-19 nedeniyle kapatılan camiler yeniden açılıyor - Son Dakika

Bahreyn'de Kovid-19 nedeniyle kapatılan camiler yeniden açılıyor

Bahreyn'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan camilerin aşamalı olarak yeniden açılması kararlaştırıldı.

Bahreyn'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan camilerin aşamalı olarak yeniden açılması kararlaştırıldı. Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Bahreyn İslami İşler Yüksek Konseyi, aşamalı olarak camilerin yeniden açılması ve toplu ibadetlerin başlatılması yönünde karar aldı. Alınan kararla birlikte gerekli tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan konsey, camilerin açılma tarihine ilişkin ise net bir bilgi paylaşmadı. Bahreyn'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 23 Mart'ta camilerin kapatılması kararı alınmıştı. Ülkede virüs nedeniyle 186 kişi hayatını kaybetmiş, 50 bin 76 kişi ise enfekte olmuştu.

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 18:43

Kaynak: AA

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