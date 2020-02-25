Bahreyn'de Kovid-19 vakası 2'ye çıktı - Son Dakika

Bahreyn haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, İran 'dan gelen bir Bahreyn vatandaşında daha Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

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