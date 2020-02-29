Bahreyn'de Kovid-19 vakası 41'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahreyn'de Kovid-19 vakası 41'e yükseldi - Son Dakika

Bahreyn'de Kovid-19 vakası 41'e yükseldi

6 saat önce

Bahreyn'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 41'e yükseldi.

Bahreyn'de Kovid-19 vakası 41'e yükseldi, System.String[]

Bahreyn'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 41'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 3 kişide daha virüs tespit edildiği ve salgına yakalananların sayısının 41'e ulaştığı belirtildi.

Söz konusu 3 vakanın İran'dan gelen kişilerde görüldüğü kaydedilen açıklamada, hastaların tedavi altına alındıkları ve sağlık durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

Ülkede salgınla mücadele için eğitim öğretime 26 Şubat'tan itibaren iki hafta süreyle ara verilmişti.

Bahreyn'in yanı sıra Körfez ülkelerinden Kuveyt, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Kovid-19 vakaları görülmüştü.

Koronavirüs, Bahreyn, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle Serie A'da 5 maç ertelendi
İranlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için demir korkulukları yaladı Türkiye'nin Esed'e verdiği sürenin dolmasının ardından Akar ve komutanlar sıfır noktasında Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 03:51:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahreyn'de Kovid-19 vakası 41'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]