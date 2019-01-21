Son Dakika Haberleri: Bahreyn'de Muhalif Derneğin Kapatılma Kararı Onaylandı

Bahreyn'de Muhalif Derneğin Kapatılma Kararı Onaylandı

1 saat önce

Bahreyn Temyiz Mahkemesi, teröre destek verdiği gerekçesiyle muhalif Vaad Demokrat Ulusal Çalışma Derneği'nin kapatılmasına yönelik kararı onadı.

Bahreyn'de Muhalif Derneğin Kapatılma Kararı Onaylandı, System.String[]
Bahreyn Temyiz Mahkemesi, teröre destek verdiği gerekçesiyle muhalif Vaad Demokrat Ulusal Çalışma Derneği'nin kapatılmasına yönelik kararı onadı.

Yerel basında yer alan haberlere göre mahkeme, Vaad Derneği'nin kapatılmasına yönelik itirazı reddetti, daha önce verilen, derneğin mal varlığına el konulması ve merkezlerinin kapatılmasını öngören kararı onayladı.

Bahreyn Adalet Bakanlığının Mart 2017'de "teröre destek verdiği" gerekçesiyle Vaad Derneği hakkında dava açmasının ardından, Mayıs 2017'de derneğin feshedilmesi yönünde mahkeme kararı çıkmıştı.

İstinaf Mahkemesinin de Ekim 2017'de derneğin feshedilmesi kararını onaylamasının ardından Vaad Derneği yetkilileri, hükmü temyize götürmüştü.

Vaad Derneği, polisleri öldürmekle suçlanan ve haklarında idam kararı verilen kişileri sosyal medya hesaplarında "vatan şehitleri" şeklinde nitelendirmesinin ardından Bahreyn makamları tarafından terörü desteklemekle suçlanmıştı.

Bahreyn'de siyasi faaliyetleri sırasında "mezhepsel çekişmelere yol açabilecek şiddete teşvik eden eylemlere yöneldiği" gerekçesiyle Şubat 2017'de de muhalif parti El-Vifak Hareketi hakkında kapatılma kararı verilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:10 Kaynak: AA

Bahreyn, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayınbabasının Cenazesine Katılmayan Kadın, Tazminat Ödeyecek Kocaeli Tem Otoyolu İstanbul İstikameti Ulaşıma Kapandı

Cristiano Ronaldo'nun Özel Talebine İspanyol Mahkemesinden Ret Erdoğan'ın Çağrısıyla Harekete Geçen D-8 Ülkeleri, Ticareti 'D8P Card' ile Yapacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 22:37:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahreyn'de Muhalif Derneğin Kapatılma Kararı Onaylandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]