Bahreyn'de polis öldürme suçlamasıyla yargılanan 2 kişinin idam cezası onandı - Son Dakika

Bahreyn'de polis öldürme suçlamasıyla yargılanan 2 kişinin idam cezası onandı

Bahreyn'de "polis öldürme ve patlayıcı yerleştirerek polis öldürmeye kastetme" suçlarından yargılanan iki kişiye verilen idam cezaları onandı.

Bahreyn'de "polis öldürme ve patlayıcı yerleştirerek polis öldürmeye kastetme" suçlarından yargılanan iki kişiye verilen idam cezaları onandı.

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Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Temyiz Mahkemesi, 2014 yılında bir polisi öldürme ve patlayıcı yerleştirerek diğer polisleri öldürmeye teşebbüs etme suçlamalarıyla yargılanan iki kişi hakkındaki nihai hükmünü açıkladı.

Büyük Ceza Mahkemesi'nin 6 yıl önce iki sanık hakkında verdiği idam cezalarını onayan Temyiz Mahkemesi, karara itiraz yolunu da kapamış oldu.

Büyük Ceza Mahkemesi, 2014 yılında görülen duruşmada, davada yargılanan iki kişiye idam, bir kişiye müebbet, 9 kişiye 6'şar yıl hapis cezası vermişti.

Uluslararası insan hakları örgütleri, son yıllarda artan idam cezaları nedeniyle Bahreyn yönetimine eleştirilerde bulunuyor.

Bahreyn, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahreyn'de polis öldürme suçlamasıyla yargılanan 2 kişinin idam cezası onandı - Son Dakika
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