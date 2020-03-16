Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı bir yandan tedbirler artırılırken bir yandan da hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Ölümcül virüs bu kez de Bahreyn'de ilk defa bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

BAHREYN'DE İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyada kırmızı alarm vermeye devam ederken Bahreyn'den de ilk ölüm haberi geldi. Bahreyn Sağlık Bakanlığı, kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaşındaki Bahreynli bir kadının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

GÖZETİM ALTINDAYDI, KURTARILAMADI

Bir süre önce İran'dan gelen kadının, uzman ekip tarafından gözetim altında tutuluyordu. Yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahreyn'de koronavirüse yakalananların sayısı 214 olarak belirlenirken, tedavi edilen kişi sayısı ise 77 oldu.

Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı