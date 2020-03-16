Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika Dünya

Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

6 saat önce

Tüm dünyada kırmızı alarm veren koronavirüs salgını nedeniyle ölümler artıyor. Bahreyn'de ölümcül virüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı bir yandan tedbirler artırılırken bir yandan da hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Ölümcül virüs bu kez de Bahreyn'de ilk defa bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

BAHREYN'DE İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyada kırmızı alarm vermeye devam ederken Bahreyn'den de ilk ölüm haberi geldi. Bahreyn Sağlık Bakanlığı, kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaşındaki Bahreynli bir kadının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

GÖZETİM ALTINDAYDI, KURTARILAMADI

Bir süre önce İran'dan gelen kadının, uzman ekip tarafından gözetim altında tutuluyordu. Yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahreyn'de koronavirüse yakalananların sayısı 214 olarak belirlenirken, tedavi edilen kişi sayısı ise 77 oldu.

Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

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Bahreyn, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:10 Kaynak: AA
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