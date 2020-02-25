Bahreyn'de yeni tip koronavirüs vakası 17'ye yükseldi - Son Dakika
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Bahreyn'de yeni tip koronavirüs vakası 17'ye yükseldi

6 saat önce

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.

Bahreyn'de yeni tip koronavirüs vakası 17'ye yükseldi, System.String[]

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.

Bahreyn haber ajansı BNA'da yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen Bahreyn ve Suudi Arabistan vatandaşı 17 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık daha önce İran'dan dönen 2 kişide virüsün tespit edildiğini açıklamıştı.

İran Sağlık Bakanlığı ise ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan, Bahreyn, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:00 Kaynak: AA
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