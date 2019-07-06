Bahreyn'deki Dilmun Mezar Höyükleri, Dünya Mirası Listesi'ne eklendi
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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Bahreyn'deki Dilmun Mezar Höyüklerini Dünya Miras Listesi'ne aldı.
Birleşmiş Milletler
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:55 Kaynak: AA
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Bahreyn
'deki Dilmun Mezar Höyüklerini Dünya Miras Listesi'ne aldı.
UNESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, Dilmun Mezar Höyüklerinin Dünya Mirası Listesi'ne alındığı belirtildi.
Bahreyn haber ajansı BNA'nın haberinde ise milattan önce 2050-1750 tarihlerinde inşa edilen söz konusu höyüklerin 21 kısımdan oluştuğu ve 20 kilometre uzunluğundaki bir alana yayıldığı aktarıldı. Söz
konusu höyüklerin, Bahreyn Kalesi ve Bahreyn İncicilik Yolu'ndan sonra UNESCO listesine alınan ülkedeki 3'üncü sit alanı olduğu ifade edildi.
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