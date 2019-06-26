Son Dakika Haberleri: Bahreyn'deki ekonomi çalıştayı devam ediyor
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Bahreyn'deki ekonomi çalıştayı devam ediyor

1 saat önce

ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da dün başlayan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı devam ediyor.

Bahreyn'deki ekonomi çalıştayı devam ediyor, System.String[]
ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da dün başlayan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:38 
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