Bahreyn'deki ekonomi çalıştayı devam ediyor
1 saat önce
ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da dün başlayan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:38
ABD iş birliğiyle Bahreyn
'in başkenti Manama
'da dün başlayan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı devam ediyor.
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