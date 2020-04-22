Bahreyn'den gelen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'te karantinaya alındı - Son Dakika

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Bahreyn'den gelen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'te karantinaya alındı
7 saat önce
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Bahreyn'den tahliye edilen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'te karantinaya alındı.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Bahreyn'den tahliye edilen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'te karantinaya alındı.
Dünya genelinde etkili olan koronavirüs nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor. Bahreyn'de bulunan 62 Türk vatandaşı da tahliye kapsamında THY'ye ait uçakla sabah saatlerinde Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Havalimanı'na inen vatandaşlar, gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından otobüslere bindi. Yolcular daha sonra ateş ölçümleri yapılarak girdikleri Gaziantep Üniversitesi kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Ümmü Gülsüm Yurdu'nda 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:23 Kaynak: DHA
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