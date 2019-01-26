Son Dakika Haberleri: Bahreyn'den İngiliz Parlamenterlere İç İşlerine Müdahale Tepkisi

Bahreyn'den İngiliz Parlamenterlere İç İşlerine Müdahale Tepkisi

1 saat önce

Bahreyn Şura Meclisi, İngiliz parlamenterlerin "gerekçesiz" bir şekilde ülkenin iç işlerine özellikle insan hakları konusunda müdahale etmesinden rahatsızlık duyulduğunu açıkladı.

Bahreyn'den İngiliz Parlamenterlere İç İşlerine Müdahale Tepkisi, System.String[]
Bahreyn Şura Meclisi, İngiliz parlamenterlerin "gerekçesiz" bir şekilde ülkenin iç işlerine özellikle insan hakları konusunda müdahale etmesinden rahatsızlık duyulduğunu açıkladı.

Bahreyn Şura Meclisindeki Dışişleri, Savunma ve Güvenlik Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Lordlar ve Avam Kamarası'na İngiliz parlamenterler tarafından yöneltilen sorular özellikle insan hakları konusunda Bahreyn'e gerekçesiz bir şekilde odaklanma olduğunu gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, isim vermeksizin Bahreyn'in şiddet ve ayrımcılık uygulayan, gereken önemin gösterilmediği diğer ülkelerle kıyaslanmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği belirtildi.

İngiliz parlamenterlerin Bahreyn'deki insan hakları ihlalleri konusunu geçen yıl 240 soruyla ele aldığı yönünde haberler bir süredir medyada yer alıyor. Bu sorularda özellikle Bahreyn'in muhaliflere yönelik ihlallerine dikkat çekildiği belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:28 Kaynak: AA

Bahreyn, Politika, Dünya
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