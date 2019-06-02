Son Dakika Haberleri: Bahreyn'den Katar'ın KİK zirvesiyle ilgili açıklamalarına yanıt
Son Dakika Güncel Haber

Bahreyn'den Katar'ın KİK zirvesiyle ilgili açıklamalarına yanıt

1 saat önce

Bahreyn yönetimi tarafından, Katar'ın, Suudi Arabistan'da düzenlenen olağanüstü Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinin kapanış bildirgesiyle ilgili açıklamalarının "KİK üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi hedefinden uzaklaşmasını" gösterdiği belirtildi.

Bahreyn'den Katar'ın KİK zirvesiyle ilgili açıklamalarına yanıt, System.String[]
Bahreyn yönetimi tarafından, Katar'ın, Suudi Arabistan'da düzenlenen olağanüstü Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinin kapanış bildirgesiyle ilgili açıklamalarının "KİK üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi hedefinden uzaklaşmasını" gösterdiği belirtildi.
Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, Katar'ın KİK zirvesinin kapanış bildirgesiyle ilgili resmi itirazının ardından yazılı açıklama yaptı.
"Katar'ın olağanüstü KİK zirvesi kapanış bildirgesine dair çekinceleri olduğunu açıklaması, KİK üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi hedefinden ne kadar uzaklaştığını göstermektedir." ifadesini kullanan Al Halife, Katar'ın Mekke'de düzenlenen zirvelere katılımının da düşük seviyede olduğuna işaret etti.
Al Halife, Katar'ın, abluka uygulayan ülkelerin taleplerini yerine getirmemesinin krizin devam etmesine neden olduğunu, söz konusu ülkelerin Körfez krizinin uzamasında herhangi bir çıkarları bulunmadığını aktardı.
Londra merkezli Al-Arabi televizyonuna açıklama yapan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani "Katar'ın Arap ve KİK zirvelerinin kapanış bildirgelerine ilişkin çekincesi bulunuyor çünkü bu iki bildirgenin bazı maddeleri Katar'ın dış politikasıyla çelişiyor." ifadesini kullanmıştı.
Katar, Mekke'de 30 ve 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen Arap, KİK ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvelerine Başbakan Abdullah bin Nasır Al Sani'nin başkanlık ettiği üst düzey bir heyetle katılmıştı.

Mekke'de 30 Mayıs'ta düzenlenen olağanüstü Arap ve KİK zirvelerinde, İran'ın bölgedeki müdahaleleri ve Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırıları kınanmıştı.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:01 Kaynak: AA
Suudi Arabistan, Bahreyn, Körfez İşbirliği Konseyi, Katar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK'den 23 Haziran seçimiyle ilgili dikkat çeken karar Türkiye-Suriye sınırında patlama meydana geldi: 14 ölü, çok sayıda yaralı var Eski Başbakan Davutoğlu: Hepinizi yeni bir hal ile hallenmeye davet ediyorum AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 00:02:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahreyn'den Katar'ın KİK zirvesiyle ilgili açıklamalarına yanıt
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]