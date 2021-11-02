Bahreyn'den Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısı - Son Dakika

Bahreyn, Lübnan'da bulunan tüm vatandaşlarından en kısa sürede ayrılmalarını istedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da bulunan tüm Bahreyn vatandaşlarına önlem almayı gerektiren gergin durum nedeniyle ülkeden derhal ayrılmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, vatandaşların herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmalarını önlemek ve güvenliklerini sağlamak için Lübnan'a seyahat etmemeleri yönündeki önceki uyarısını yineledi.