Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyani İsrail'de - Son Dakika

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Ez-Zeyani, İsrailli yetkilileri ile resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi.

İsrail ve Bahreyn arasında normalleşme anlaşmasının imzalanmasının ardından iki ülke arasında ziyaretler başladı. Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Ez-Zeyani, İsrailli yetkilileri ile resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi Ziyaret sırasında İsrail ile Bahreyn arasında ticaret ve havacılık alanlarında birçok anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Öte yandan İsrail ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) 15 Eylül tarihinde ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'da imzalanmıştı. - TEL AVİV