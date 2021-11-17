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Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyyani, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyyani, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

17.11.2021 16:55
Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyyani, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, Türk vatandaşlarının Bahreyn'i ziyaretleri sırasında yaşadıkları vize sorununa yönelik, "Tabii Türkiye'deki kardeşlerimizle alakalı vizeler bizim önceliklerimiz arasındadır.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, Türk vatandaşlarının Bahreyn'i ziyaretleri sırasında yaşadıkları vize sorununa yönelik, "Tabii Türkiye'deki kardeşlerimizle alakalı vizeler bizim önceliklerimiz arasındadır. Bu sistemin geliştirilmesi konusu da önceliklerimiz arasında yer almaktadır." dedi.

Zeyyani ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da yaptığı görüşmelerin ardından Bakanlık'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

" Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiğim ziyaretten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ülkelerimizi bağlayan köklü ilişkiler vardır." diyen Zeyyani, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'nin, en içten saygı ve dileklerinin bulunduğu mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmesi için kendisini görevlendirdiğini ve bu mektubu mekvidaşı Çavuşoğlu'na teslim ettiğini belirtti.

İkili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi görüşüldü

Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmede iki ülkeyi birleştiren dostluk ilişkilerini ele aldıklarını dile getiren Zeyyani, şöyle devam etti:

"Zira iki ülke arasında dostane ilişkiler vardır ki bu ikili ilişkileri daha ileri götürmeyi gerekli kılmaktadır. Buradan hareketle ilişkilerimizi geliştirmek ve ikili iş birliğimizi bütün alanlarda daha ileri götürme konusunda ortak çıkarlarımıza hizmet edecek şekilde, imkan ve kabiliyetlerimizden istifade etmek üzere bütün hususları ele aldık. Aynı zamanda bu çerçevede iş birliği imkanlarının, ekonomi, yatırım, ticaret, turizm ve kültür alanlarındaki imkanlarımızın geliştirilmesini ele aldık."

Zeyyani, Çavuşoğlu ile bütün alanlarda iş birliğinin artırılması konusunda fırsatların değerlendirilmesi bakımından iki ülke arasında karşılıklı resmi ziyaretlerin artırılması konusunun yanı sıra bölgelerindeki siyasi ve güvenlikle ilgili gelişmeler ve bunların iki ülkenin istikrarına, kalkınmasına ve bölge halkına yönelik etkilerini görüştüklerini ifade etti.

Zeyyani, görüşmede bölgesel ve uluslararası iş birliğinin önemine işaret ettiklerini ve bölgeye zarar veren çatışmaların son bulmasının vurgulandığını da aktardı.

"Türkiye'deki kardeşlerimizle alakalı vizeler önceliklerimiz arasında"

Bahreyn'i ziyaret eden Türk vatandaşlarının vize sorunu yaşamasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Zeyyani, şunları söyledi:

"İki halk arasındaki ilişkiler köklüdür. Biz de bu kapsamda özellikle Kovid-19 salgınından sonra vizeler konusunda bir iyileştirmeye giderek, bu sistemi genel anlamda geliştirmek, daha iyiye götürmek için çalışıyoruz. Tabii Türkiye'deki kardeşlerimizle alakalı vizeler bizim önceliklerimiz arasındadır. Bu sistemin geliştirilmesi konusu da önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Size ikinci ülkeniz Bahreyn'e her zaman hoş geldiniz diyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz."

Bahreyn, Asya İşbirliği Diyaloğunun dönem başkanlığını Türkiye'den devraldı

Zeyyani, Ankara'daki temasları kapsamında Çavuşoğlu ve Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) üyesi ülkelerin bakanlarıyla çevrim içi ortamda görüştüklerini ve AİD'nin dönem başkanlığının Türkiye tarafından Bahreyn'e devredildiğini aktardı.

AİD Genel Sekreteri Pornchai Danvivathana'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda bu platformun önemini, ortak iş birliğinin ekonomik, ticari, yatırım ve kültür dahil bütün alanlarda geliştirilmesi konularının değerlendirildiği kaydeden Zeyyani, platformda bütün üye ülkelerin beklentilerini karşılayacak şekilde kalkınma yönünde hareket edilmesi konusunda fikir birliğine varıldığını belirtti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Bahreyn, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyyani, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyyani, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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