Bahreyn Dışişleri Bakanlığına, görev süresi dolan KİK Genel Sekreteri getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahreyn Dışişleri Bakanlığına, görev süresi dolan KİK Genel Sekreteri getirildi - Son Dakika

Bahreyn Dışişleri Bakanlığına, görev süresi dolan KİK Genel Sekreteri getirildi

6 saat önce

Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri olarak görev süresi dolan Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani'yi Dışişleri Bakanı olarak atadı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığına, görev süresi dolan KİK Genel Sekreteri getirildi, System.String[]

Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri olarak görev süresi dolan Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani'yi Dışişleri Bakanı olarak atadı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Veliaht Prensi Al Halife, Zeyani ile başkent Manama'da toplantı düzenledi.

Haberde, Al Halife'nin, 2005'ten bu yana ülkenin Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Halid bin Ahmed Al Halife'nin yerine, KİK Genel Sekreterliğinde görev süresi dolan Zeyani'yi Dışişleri Bakanı olarak atadığı belirtildi.

Zeyani (66), 2011'den bu yana KİK Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.

Körfez İşbirliği Konseyi, Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:56 Kaynak: AA
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