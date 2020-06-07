Bahreyn, Fas ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Bahreyn'de ölü sayısı 25'e yükselirken vaka sayıları Fas'ta 8 bin 177'ye, Libya'da 256'ya çıktı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 25'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 14 bin 383, iyileşen hasta sayısının 9 bin 56 olduğu ifade edildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 26 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu, böylece vaka sayısının 8 bin 177'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 328'e ulaştığı aktarıldı.

Fas'ta şimdiye kadar 208 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, ülkede 17 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü ve böylece toplam vaka sayısının 256'ya ulaştığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, ülke genelinde bugüne kadar 52 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Merkez, şimdiye kadar salgın nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Tunus'ta 4 gündür yeni vaka ve can kaybı görülmüyor

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede dört gündür yeni vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölüm gerçekleşmediğini belirtti.

Ülkede salgın kapsamında yeni vaka ve can kaybı yaşanmadan dördüncü güne girildiği kaydedilen açıklamada, şu ana kadar virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 49 olduğu, vaka sayısının 1087 olduğu yinelendi.