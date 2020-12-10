Bahreyn Gulf Air şirketi, İsrailli şirketlerle 5 anlaşma imzaladığını duyurdu - Son Dakika

Bahreyn Gulf Air şirketi, İsrailli şirketlerle 5 anlaşma imzaladığını duyurdu

10.12.2020 15:47
Bahreyn Gulf Air şirketi, İsrailli şirketlerle 5 anlaşma imzaladığını duyurdu, System.String[]

Bahreyn Gulf Air şirketi, havacılık sektöründe iş birliğini geliştirmek için İsrail şirketleriyle 5 anlaşma imzaladığını açıkladı.

Bahreyn Gulf Air şirketi, havacılık sektöründe iş birliğini geliştirmek için İsrail şirketleriyle 5 anlaşma imzaladığını açıkladı.

Gulf Air'den yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn heyetinin İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyareti sırasında havacılık sektöründe iş birliğini geliştirmek için İsrail şirketleriyle 5 anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Gulf Air İcra Kurulu Başkan Vekili Velid Abdulhamid el-Allavi "Bu anlaşmaların iki ülke arasında havacılık alanında daha fazla iş birliği fırsatlarının geliştirilmesinin başlangıcı olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gulf Air'in, İsrail'in resmi havayolu şirketi El Al ile Manama ile Tel Aviv arasında ortak kodla operasyonların görüşülmesi için temel oluşturacak kapsamlı bir mutabakat anlaşması imzaladığı belirtilen açıklamada, mutabakatın, denizcilik, mühendislik, seyahat teknolojisi ve şirketlerin, çalışanların faydasına olacak her alanda daha fazla ticari iş birliği planını da içerdiği aktarıldı.

Açıklamada, ikinci anlaşmanın İsrail'de Gulf Air'i temsil edecek Tal Aviation Group ile yapıldığı belirtildi.

Gulf Air ayrıca İsrail Havacılık Endüstrileri Grubu ile bakım anlaşması imzaladığı aktarılan açıklamada, anlaşmaya göre Gulf Air uçaklarının, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havaalanına indiğinde kapsamlı bakım hizmetleri alacağı kaydedildi.

Açıklamada dördüncü anlaşmanın ise yer hizmetleri, kargo, ortak havaalanı sistemleri ve salonları konusunda Q.A.S. Israel Lt. şirketi ile yapıldığı bildirildi.

Beşinci anlaşmanın da çeşitli sektörlerde catering şirketi olan Newrest ile imzalandığı ifade edildi.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. Normalleşme anlaşmasından bu yana iki ülke ile İsrailli şirketler arasında çeşitli anlaşmaların ve sözleşmelerin imzalandığına ilişkin sık sık açıklamalar yapılıyor.

Havacılık, Bahreyn, İsrail, Gulf, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bahreyn Gulf Air şirketi, İsrailli şirketlerle 5 anlaşma imzaladığını duyurdu - Son Dakika Ekonomi


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