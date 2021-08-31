Bahreyn'in ilk İsrail Büyükelçisi Tel Aviv'e geldi - Son Dakika

İlişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından Bahreyn'in ilk İsrail Büyükelçisi olarak göreve başlayacak olan Khaled Youssef Al-Jalahma, başkent Tel Aviv'e geldi.

İsrail ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından Bahreyn'in ilk İsrail Büyükelçisi olarak göreve başlayacak olan Khaled Youssef Al-Jalahma, başkent Tel Aviv'e geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi Başkanı Gail Haskell tarafından karşılanan Al-Jalahma, Mısır, Ürdün ve BAE büyükelçilerinin ardından Tel Aviv'deki dördüncü Arap büyükelçi oldu.

Al-Jalahma daha önce yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Bahreyn Krallığı'nın İsrail'deki ilk büyükelçisi olarak görevime başlamak için Tel Aviv'e geleceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Kral Hamad bin Isa Al Khalifa'nın tüm ülkelerle barış içinde bir arada yaşama vizyonunun gerçekleşmesinin bir parçası olmaktan onur duyuyorum" demişti.

Bahreyn, geçtiğimiz mart ayında Al-Jalahma'nın Tel Aviv'e ilk büyükelçisi olarak atandığını duyurmuştu. Bahreyn ile İsrail arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşma imzalanmıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)