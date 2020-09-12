Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına tepkiler - Son Dakika

Arap ülkelerindeki bazı parti ve dernekler, Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını ihanet olarak nitelerken, bu anlaşmaların Arap halklarının gerçek tutumunu yansıtmadığını belirtti.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, anlaşma kınanarak, bunun tarihi bir suç olduğu ve vazgeçilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Anlaşma, normalleşme batağına düşen Arap rejimlerinin devamı niteliğindedir ve Filistin davasına ve Filistin halkının cihadına saplanmış bir hançer ve Arap halklarının tutumlarına yönelik ihanettir." ifadeleri kullanıldı.

Partinin açıklamasında, "Bu rejimlerin İsrail ile normalleşmeye koşar adımlarla gitmesi ve onunla ittifak kurması Arap halklarının tutumunu yansıtmıyor ve rejimlerin çıkarlarını garanti etmiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yemen'deki eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in kurduğu Genel Halk Kongresi Partisi de anlaşmayı kınadı.

Açıklamada, Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesi "ümmetin davalarıyla ticaret yapmak ve düşmanı memnun etmek için yarışmak" olarak değerlendirildi.

Bahreyn'deki İslami Çalışma Derneği (Emel) de Arap ve İslam dünyasının halklarına Bahreyn'in İsrail ile anlaşmasını kınama çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, normalleşmeyi durdurması için her türlü meşru yola başvurularak baskı yapılması istendi.

Normalleşme adımları Arap Birliğinin sessizliğinden kaynaklanıyor

Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), Bahreyn ile İsrail arasındaki anlaşmayı kınayarak, bu adımın kelimenin tam anlamıyla ihanet olduğunu belirtti.

Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran FLN'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu anlaşmanın, Filistin meselesine vurulmuş bir darbe olduğu belirtildi.

"Bahreyn'in işgalci siyonist ile ilişkilerin normalleştiğine dair talihsiz açıklaması öfke ve derin bir memnuniyetsizlik doğurmuştur." ifadeleri kullanılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) sonra yapılan bu normalleşme adımının "korkakça ve utanç verici olduğu" kaydedildi.

Açıklamada, "Bahreyn'deki şerefli insanlar tarafından reddedilen bu normalleşme adımı, gün geçtikçe varlığını kaybeden Arap Birliğinin resmi sessizliğinden kaynaklanıyor." ifadelerine yer verildi.