Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepkiler - Son Dakika

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Hanan Aşravi, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varmasına ilişkin, "Arapları İsrail ile normalleşmeye zorlamak barış ya da onur getirmeyecek." dedi.

Aşravi, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Filistin halkı için gerçekten barış, onur ve ekonomik fırsatları oluşturmak istiyorsanız, acımasız İsrail işgaline ve onun topraklarımız ile kaynaklarımızı çalmasına son vermeye ne dersiniz? Normalleşme, Filistin sorununa bir çözüm sağlamaz. Çözüm, önce Filistin sorununun çözülmesini sonra normalleşmeyi içeren Arap Barış Girişimi'nin uygulanmasıyla sağlanır. Arapları İsrail ile normalleşmeye zorlamak barış ya da onur getirmeyecek." ifadelerine yer verdi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, AA muhabirine, anlaşmanın Filistin halkını sırtından hançerlemek olduğunu söyledi.

Anlaşmayı "Yüzyılın anlaşmasına dahil olmak" şeklinde nitelendiren Bergusi, "Bu bir barış anlaşması değil, İsrail'in ırkçı yöneticilerine teslim olmaktır." dedi.

Yemen'den "Filistin'in yanındayız" mesajı

Yemen hükümeti, Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını reddettiğini ve Filistin halkının yanında olduğunu açıkladı.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen Cumhuriyeti, başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerinin kurulması da dahil olmak üzere devredilemez haklarını elde edene kadar Filistinli kardeşlerimizin daima yanındadır." ifadelerini kullandı.

Hadrami, Arap Barış Girişimi'ne göre, Filistinlilerin hakları geri verilene kadar İsrail ile normalleşme olmayacağını hatırlattı.

Bu arada, Husilere ait el-Mesira kanalında yer alan siyasi ofisten yapılan açıklamada, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varması kınandı.

Açıklamada, "Normalleşme sürecinde yer alan rejimler halklarını temsil etmiyorlar ve bir gün ihanetin bedelini ağır şekilde ödeyecekler." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mısırlı eski milli futbolcu Muhammed Ebu Trika, İsrail ile normalleşmenin ihanet olduğunu belirtti.

Trika, Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rekabetin zirveye ulaşmak için olması normaldir, en dibe değil. İsrail ile normalleşme ihanettir. Filistin zayıfların değil cesurların davasıdır." ifadelerini kullandı.

Sisi'den normalleşmeye övgü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmayı "bölgede istikrar ve barış yolunda önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

"ABD, Bahreyn ve İsrail'in, Manama ile Tel Aviv arasında diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda varılan üçlü açıklamayı büyük bir ilgiyle takip ettim." diyen Sisi, şunları kaydetti:

"Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşması için Orta Doğu'da istikrar ve barış yolunda atılan bu adım değerlidir. Bu tarihi adımı atan herkese teşekkür ediyorum."

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından Bahreyn, İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.