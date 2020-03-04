"Bahreyn İran'daki 1300 vatandaşını almak istemiyor" iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Bahreyn İran'daki 1300 vatandaşını almak istemiyor' iddiası - Son Dakika

"Bahreyn İran'daki 1300 vatandaşını almak istemiyor" iddiası

12 dakika önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Bahreyn'in İran'a ziyaret amacıyla gelen 1300 vatandaşını almak istemediğini ileri sürdü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Bahreyn'in İran'a ziyaret amacıyla gelen 1300 vatandaşını almak istemediğini ileri sürdü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, Manama yönetimini İran'daki vatandaşlarıyla ilgili tutumu nedeniyle eleştirdi.

Musevi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle birçok bölge ülkesinin İran'daki vatandaşlarının dönüşünü sağlamak için adım attığını ancak Bahreyn'in bu noktada hiçbir girişimde bulunmadığını ifade etti.

Manama yönetiminin bu yöndeki önerileri de kabul etmediğini belirten Musevi, "Halihazırda turizm ve ziyaret amacıyla İran'a gelen 1300 Bahreyn vatandaşı bulunuyor. Bu kişiler, Bahreyn hükümetinin tutumu nedeniyle istemedikleri halde İran'da kalmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, vatandaşların geri dönüşünü sağlamak için Bahreyn ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını, bu konudaki her türlü sonuçtan Manama yönetiminin sorumlu olacağını kaydetti.

Bahreyn, Musevi, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BDDK'nın yeni hizmeti e-Devlet'te kullanıma açıldı
Onlarca kişinin öldüğü İran'da doktorların halay çektiği görüntü tepki çekti İran'da koronavirüs nedeniyle futbol maçları ertelendi İzmit'te Hollanda plakalı bir aracın içinde ceset bulundu

Son Dakika Haberleri
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:52:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Bahreyn İran'daki 1300 vatandaşını almak istemiyor" iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]