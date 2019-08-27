Son Dakika Haberleri: Bahreyn: "İsrail'in Lübnan, Irak ve Suriye'ye yönelik hava saldırıları nefsi müdafaa"
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Bahreyn: "İsrail'in Lübnan, Irak ve Suriye'ye yönelik hava saldırıları nefsi müdafaa"

1 saat önce

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa, İsrail'in Lübnan, Irak ve Suriye'ye yönelik hava saldırılarını 'nefsi müdafaa' olarak nitelendirdi.

Bahreyn:

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa, İsrail'in Lübnan, Irak ve Suriye'ye yönelik hava saldırılarını 'nefsi müdafaa' olarak nitelendirdi.


Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa, İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah, Irak'taki Haşdi Şabi güçlerine ve Suriye topraklarına yönelik hava saldırılarını nefsi müdafaa olduğunu söyledi. Al Khalifa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, " İran'da Devrim Muhafızları, Lübnan'daki Hizbullah, Irak'taki Haşdi Şabi güçleri ve Yemen'deki Husiler ile bize karşı savaş ilan etti. Onları vuranları ve mühimmatlarını imha edenleri kınayamayız. Bu nefsi müdafaadır" ifadelerini kullandı.


Al Khalifa, Haziran ayında yaptığı bir açıklamada, ülkesinin İran konusundaki tutumunun İsrail'e yakın olduğunu, İran'ın bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik bir tehdit oluşturduğunu söylemişti. - MANAMA

Lübnan, İsrail, Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:55 Kaynak: İHA
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