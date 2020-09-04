Bahreyn, İsrail ticari uçuşlarına hava sahasını açtı

Abu Dabi'nin, "tüm ülkelerden" BAE'ye yapılacak karşılıklı uçuşlarda Bahreyn hava sahasının kullanılması yönündeki talebi onaylandı.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılacak uçuşlarda hava sahasının kullanılmasına izin verdiğini duyurdu. Bahreyn haber ajansı'nın Sivil Havacılık İdaresi'nden bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Abu Dabi'nin, "tüm ülkelerden" BAE'ye yapılacak karşılıklı uçuşlarda Bahreyn hava sahasının kullanılması yönündeki talebi onaylandı. Söz konusu kararla İsrail uçaklarının BAE'ye yapacağı uçuşlarda Bahreyn hava sahasının kullanılmasının önü açılmış oldu. Öte yandan, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilk ticari uçuş pazartesi gerçekleşmiş, Suudi Arabistan yönetimi tarihte ilk kez İsrail hava yollarına ait bir uçağın hava sahasını kullanmasına izin vermişti.