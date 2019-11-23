Son Dakika Haberleri: Bahreyn: Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri İran'da rejim değişikliği istemedi
Son Dakika Güncel Bahreyn: Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri İran'da rejim değişikliği istemedi - Son Dakika

Bahreyn: Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri İran'da rejim değişikliği istemedi

6 saat önce

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin "İran'da bir rejim değişikliği istemediğini ve istemeyeceğini" söyledi.

Bahreyn: Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri İran'da rejim değişikliği istemedi, System.String[]

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin " İran'da bir rejim değişikliği istemediğini ve istemeyeceğini" söyledi.

Al Halife, Manama Diyalog Konferansı'nda İran'ı Arap ülkelerinin içişlerine müdahalesini sürdürmekle suçladı.

İran yönetiminin, Irak, Lübnan, Suriye ve Yemen'e müdahale etmeyi sürdüğünü ifade eden Al Halife, "Biz KİK ülkeleri olarak asla İran'da rejim değişikliği talebinde bulunmadık ve bulunmayız. İran'ın içişlerine asla karışmadık ve karışmayacağız." ifadelerini kullandı.

Al Halife, "İran'ı komşu ülkelere daha fazla önem göstermeye ve barış arayışında olmaya davet ediyoruz. İran uluslararası toplumla sorununu komşu ülkeleri görmezden gelerek çözemez." dedi.

İran'da benzine yapılan zam nedeniyle Tahran başta olmak üzere Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Şiraz, Yezd, Kirman ve Kereç gibi kentlerinde 15 Kasım'da patlak veren gösterilerde benzin istasyonları, banka şubeleri, kamu binaları ve polis araçlarını ateşe verilmişti.

Tahran yönetimi ise, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile bastırılan ve 1000'i aşkın göstericinin gözaltına alındığı gösterilerin ülke dışından yönetildiğini ve kamu düzenini bozmayı hedeflediğini belirtmişti.

Birçok ülkeden yetkililerin katıldığı ve Orta Doğu'da istikrar, güvenlik, yeni ittifaklar ile İran'ın müdahaleleri gibi konuların görüşüldüğü 3 gün sürecek Manama Diyalog Konferansı dün başlamıştı.

Körfez İşbirliği Konseyi, Bahreyn, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasının PKK saldırısında kaybeden TRT muhabiri Terör Kurbanları Kongresi'nin kapanış manifestosunu gözyaşları içinde okudu
Fahrettin Altun'dan "Beştepe'ye giden İnce" iddiasına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Talat Atilla'nın "Haberi CHP liderine doğrulattım" iddiasına yanıt: Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 21:56:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahreyn: Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri İran'da rejim değişikliği istemedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]