Bahreyn: "Körfez krizinin giderilmesi konusunda Suudi Arabistan'ın rolüne güveniyoruz" - Son Dakika

Bahreyn: "Körfez krizinin giderilmesi konusunda Suudi Arabistan'ın rolüne güveniyoruz"

28.12.2020 03:47
Bahreyn:

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, ülkesinde Körfez'deki anlaşmazlığın giderilmesi ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) bütünlüğünün korunması konusunda Suudi Arabistan'ın rolüne ilişkin tam bir güven olduğunu söyledi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, ülkesinde Körfez'deki anlaşmazlığın giderilmesi ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) bütünlüğünün korunması konusunda Suudi Arabistan'ın rolüne ilişkin tam bir güven olduğunu söyledi.

Kuveyt haber ajansı KUNA'nın verdiği bilgiye göre, Zeyyani yakında Riyad'ta düzenlenecek KİK zirvesi öncesinde çevrim içi hazırlık toplantılarına başkanlık etti. KİK birliğinin korunmasında Suudi Arabistan'ın önemine işaret eden Zeyyani, Suudi Arabistan'ın Körfez anlaşmazlığını gidermek, diyaloğu güçlendirmek ve gelecekti hedeflere ulaşmak için yeni bir aşama başlatmadaki rolüne tam bir güven duyulduğunu vurguladı.

Zeyyani, iyi komşuluk ilkeleri ve uluslararası sözleşmelerle uyumlu barışçıl yollarla bölgesel çekişmelerin sonlandırılmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

KİK Zirvesi'nin, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılması planlanıyor. Zirvede, 2017'den bu yana devam eden Körfez krizini sonlandıracak bir anlaşmaya varılması bekleniyor.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açtı. Kuveyt, krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürüttü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirilmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, bütün tarafların nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmelerin gerçekleştiğini duyurmuştu.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.

Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan, Bahreyn, Körfez, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bahreyn: 'Körfez krizinin giderilmesi konusunda Suudi Arabistan'ın rolüne güveniyoruz' - Son Dakika


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